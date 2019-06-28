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Parçalı Bulutlu

Liderlerin eşleri Japonya'nın Kyoto kentinde

G20 Liderler Zirvesi dolayısıyla Osaka’da bulunan liderlerin eşleri, Japonya'nın Kyoto kentinde Tofuku Ji Tapınağı ile Japon Zen Bahçesini gezdi, aile fotoğrafı çektirdi.

28.06.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın eşi Emine Erdoğan`ın da aralarında bulunduğu konuklara Japonya Başbakanı Şinzo Abe`nin eşi Akie Abe ev sahipliği yaptı.
Gezi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın eşi Emine Erdoğan`ı Japonya Başbakanı Şinzo Abe`nin eşi Akie Abe uğurladı.
Fotoğraf: AA
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