Libya devrimin 8. yıl dönümünde istikrara kavuşmayı bekliyor

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23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)

23 Ekim 2011`de iç savaşın en çetin yaşandığı Mısrata`da, Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`ye bağlı askerlerin kullandığı silahların sergilendiği açık hava müzesi, şehrin yıkımının tanıklığını yapıyor. (Arşiv)

23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)

23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)

23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)

22 Ekim 2011`de Mısrata kentinde devrik lider Kaddafi`nin öldürülmesi halk tarafından gece geç saatlere kadar kutlanıyor. (Arşiv)

21 Ekim 2011`de Libya lideri Muammer Kaddafi`nin öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine Trablus ve çevre bölgelerden gelen pek çok Libyalı araçlarıyla korna çalarak, ellerinde bayraklarla şehir merkezine akın etti. (Arşiv)

20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)

20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)

20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)

14 Ekim 2011`de Sirte`de küçük bir alana sıkışan Kaddafi yanlısı güçler ile UGK askerleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. (Arşiv)

14 Ekim 2011`de Sirte`de küçük bir alana sıkışan Kaddafi yanlısı güçler ile UGK askerleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. (Arşiv)

10 Ekim 2011`de Ulusal Geçiş Konseyi Askerleri (UGK), haftalardır kuşatma altında tuttukları Sirte`nin çerresindeki duvarları ağır silahlarla yıkarak şehrin küçük bir kısmına sıkışmış Kaddafi yanlıları ile çatışmaya girdi. (Arşiv)

10 Ekim 2011`de Ulusal Geçiş Konseyi Askerleri (UGK), haftalardır kuşatma altında tuttukları Sirte`nin çerresindeki duvarları ağır silahlarla yıkarak şehrin küçük bir kısmına sıkışmış Kaddafi yanlıları ile çatışmaya girdi. (Arşiv)

30 Eylül 2011`de Libya`da Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan muhalifler, Beni Velid Kuşatmasının Komutanı General Dau Salih`in Kaddafi birliklerince öldürülmesi üzerine cepheye akın etmeye başladı. (Arşiv)

29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)

29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)

29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)

5 Eylül 2011`de Libya`da muhalifler Banı Walıd`ın 40 km gerisinde kontrol noktası oluşturdu. (Arşiv)

4 Eylül 2011`de başlayacak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan öğretmen ve öğrenciler, okullarda düzenlenen törenlerle göndere yeni Libya bayrağını çekti. (Arşiv)

24 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti.

25 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti. Sokaklarda birçok tahrip edilmiş Kaddafi posteri görüldü. (Arşiv)

24 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti. Muhalifler kentin çeşitli yerlerinde devriye gezerken sevinçlerini havaya ateş ederek kutladı. (Arşiv)

27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kenti kontrolünün muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından çevredeki vatandaşlar, çatışmaların yaşandığı alanlarda tankları inceledi. (Arşiv)

27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kentinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Kaddafi`ye bağlı birliklere gerçekleştirdiği hava operasyonu ve muhalifler ile Kaddafi askerleri arasında süren çatışmaların ardından kontrol muhaliflerin eline geçti. (Arşiv)

27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kentinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Kaddafi`ye bağlı birliklere gerçekleştirdiği hava operasyonu ve muhalifler ile Kaddafi askerleri arasında süren çatışmaların ardından kontrol muhaliflerin eline geçti. (Arşiv)

11 Mart 2011`de Libya`nın en büyük şehirlerinden Bingazi`de onbinlerce kişi cuma namazının ardından Shuhada Meydanı`nda Kaddafi`yi protesto etti. (Arşiv)

8 Mart 2011`de Libya`da kanlı çatışmalara sahne olan petrol kuyularının bulunduğu Ralanuf`daki muhalif askerleri, uçak saldırılarına karşı uçaksavar cephanelerini her an hazır bulunduruyorlar. (Arşiv)

6 Mart 2011`de Libya`nın birçok bölgesinde muhalifler ile Muammer Kaddafi yönetimine bağlı askerler arasında çatışmalarda uçaksavar bataryaları da kullanılıyor. (Arşiv)

4 Mart 2011`de Libya`nın en büyük şehirlerinden Bingazi`de onbinler Shuhada Meydanında Kaddafi`yi protesto etti. Eli silahlı asker üniformalı siviller de eyleme katıldı. (Arşiv)