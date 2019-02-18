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Dünya

Libya devrimin 8. yıl dönümünde istikrara kavuşmayı bekliyor

Arap Baharı isimli süreçte, Libya'yı 42 yıldır "demir yumrukla" yöneten Muammer Kaddafi yönetimini devirmeyi başaran Libyalılar, 17 Şubat devriminin yıl dönümünde, silahlı gruplar ve savaş beylerinin, iktidar, meşruiyet ve kaynaklar için sekiz yıldır bitmeyen savaşının sonlanmasını bekliyor.

18.02.2019

23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)
23 Ekim 2011`de iç savaşın en çetin yaşandığı Mısrata`da, Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`ye bağlı askerlerin kullandığı silahların sergilendiği açık hava müzesi, şehrin yıkımının tanıklığını yapıyor. (Arşiv)
23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)
23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)
23 Ekim 2011`de Mısrata kentinde halk özgürlük kutlamaları yapıyor. (Arşiv)
22 Ekim 2011`de Mısrata kentinde devrik lider Kaddafi`nin öldürülmesi halk tarafından gece geç saatlere kadar kutlanıyor. (Arşiv)
21 Ekim 2011`de Libya lideri Muammer Kaddafi`nin öldürüldüğü yönündeki haberler üzerine Trablus ve çevre bölgelerden gelen pek çok Libyalı araçlarıyla korna çalarak, ellerinde bayraklarla şehir merkezine akın etti. (Arşiv)
20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)
20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)
20 Ekim 2011`de Libya`nın devrik lideri Muammer Kaddafi`nin yakalandığı haberleri başkent Trablus`ta büyük sevinç dalgasına yol açtı. (Arşiv)
14 Ekim 2011`de Sirte`de küçük bir alana sıkışan Kaddafi yanlısı güçler ile UGK askerleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. (Arşiv)
14 Ekim 2011`de Sirte`de küçük bir alana sıkışan Kaddafi yanlısı güçler ile UGK askerleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. (Arşiv)
10 Ekim 2011`de Ulusal Geçiş Konseyi Askerleri (UGK), haftalardır kuşatma altında tuttukları Sirte`nin çerresindeki duvarları ağır silahlarla yıkarak şehrin küçük bir kısmına sıkışmış Kaddafi yanlıları ile çatışmaya girdi. (Arşiv)
10 Ekim 2011`de Ulusal Geçiş Konseyi Askerleri (UGK), haftalardır kuşatma altında tuttukları Sirte`nin çerresindeki duvarları ağır silahlarla yıkarak şehrin küçük bir kısmına sıkışmış Kaddafi yanlıları ile çatışmaya girdi. (Arşiv)
30 Eylül 2011`de Libya`da Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan muhalifler, Beni Velid Kuşatmasının Komutanı General Dau Salih`in Kaddafi birliklerince öldürülmesi üzerine cepheye akın etmeye başladı. (Arşiv)
29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)
29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)
29 Eylül 2011`de Kaddafi`nin doğum yeri olan Sirte`nin büyük bölümü muhalif askerlerin eline geçti. (Arşiv)
5 Eylül 2011`de Libya`da muhalifler Banı Walıd`ın 40 km gerisinde kontrol noktası oluşturdu. (Arşiv)
4 Eylül 2011`de başlayacak yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanan öğretmen ve öğrenciler, okullarda düzenlenen törenlerle göndere yeni Libya bayrağını çekti. (Arşiv)
24 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti.
25 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti. Sokaklarda birçok tahrip edilmiş Kaddafi posteri görüldü. (Arşiv)
24 Ağustos 2011`de Libya`daki ayaklanma sonrası başkent Trablus`un büyük bir kısmı muhaliflerin eline geçti. Muhalifler kentin çeşitli yerlerinde devriye gezerken sevinçlerini havaya ateş ederek kutladı. (Arşiv)
27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kenti kontrolünün muhalif güçlerin eline geçmesinin ardından çevredeki vatandaşlar, çatışmaların yaşandığı alanlarda tankları inceledi. (Arşiv)
27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kentinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Kaddafi`ye bağlı birliklere gerçekleştirdiği hava operasyonu ve muhalifler ile Kaddafi askerleri arasında süren çatışmaların ardından kontrol muhaliflerin eline geçti. (Arşiv)
27 Mart 2011`de Libya`nın Ecdebiye Kentinde, uluslararası koalisyon güçlerinin Kaddafi`ye bağlı birliklere gerçekleştirdiği hava operasyonu ve muhalifler ile Kaddafi askerleri arasında süren çatışmaların ardından kontrol muhaliflerin eline geçti. (Arşiv)
11 Mart 2011`de Libya`nın en büyük şehirlerinden Bingazi`de onbinlerce kişi cuma namazının ardından Shuhada Meydanı`nda Kaddafi`yi protesto etti. (Arşiv)
8 Mart 2011`de Libya`da kanlı çatışmalara sahne olan petrol kuyularının bulunduğu Ralanuf`daki muhalif askerleri, uçak saldırılarına karşı uçaksavar cephanelerini her an hazır bulunduruyorlar. (Arşiv)
6 Mart 2011`de Libya`nın birçok bölgesinde muhalifler ile Muammer Kaddafi yönetimine bağlı askerler arasında çatışmalarda uçaksavar bataryaları da kullanılıyor. (Arşiv)
4 Mart 2011`de Libya`nın en büyük şehirlerinden Bingazi`de onbinler Shuhada Meydanında Kaddafi`yi protesto etti. Eli silahlı asker üniformalı siviller de eyleme katıldı. (Arşiv)
4 Mart 2011`de Libya`nın en büyük şehirlerinden Bingazi`deki halk ayaklanmasının ardından muhaliflerin ele geçirdiği tanklar çocukların oyuncağı oldu. (Arşiv)
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