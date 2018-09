Elazığ'ın Ağın ilçesinde, tuzlu suda haşlanmış nohudun odun ateşinde yöreye has kumda kavrulmasıyla elde edilen Türkiye'nin tescilli lezzeti Ağın leblebisindeki talep artışı üretime de yansıdı. İlçede, nohut hasadının ardından sonbahar aylarında hemen hemen her evin önünde kurulan ocaklarda üretimi gerçekleştirilen Ağın leblebisi, kendine has tadı, kokusu ve gevrekliği ile rağbet görüyor.