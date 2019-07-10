Leylekler Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

Türkiye`nin en büyük leylek kolonilerinden birisinin bulunduğu Beyşehir`e bağlı Yeşildağ Mahallesi`ndeki Leylekler Vadisi`nde, ardıç ağaçlarının üzerinde 30`a yakın leylek yuvası bulunuyor.
Geçtiğimiz yıllarda yapay yuvaların da yerleştirildiği vadide, 3 ay önce dünyaya gelen yavrularla birlikte yaz döneminde leylek nüfusu da artış gösterdi. Yaşanan bu durumla leylekler yuvalarına adeta sığamaz hale geldi.
Ağaç dallarıyla kaplı yuvalarda doğup büyüyen yavru leylekleri ise gün boyu çevrede yiyecek bulabilmek için dolaşan ebeveynleri besliyor.
Kendileri beslendikten sonra yavrularını da unutmayan ebeveynlerin yuvaya dönüş anları vadide büyük bir hareketliliğe yol açıyor.
Anne leylekler yavrularını, kursaklarındaki besinleri kusmak suretiyle besliyor.
Yavrular bu anlarda annelerinin gagasındaki besinleri kapabilmek için birbirleriyle adeta savaşıyor.
Bu anlar ise oldukça ilginç ve güzel görüntüler oluşturuyor. Leylekler Vadisi`ni ziyaret edenlerin de bizzat tanıklık ettiği bu anlar her gün yaşanıyor.
Öte yandan yavru leyleklerin dünyaya gözlerini açmasının ardından, fotoğraf tutkunlarının da Leylekler Vadisi`ne ilgisi arttı.
Fotoğraf tutkunları özellikle günbatımı vaktinde yuvalardaki leyleklerin en güzel fotoğraflarını elde edebilmek için birbiriyle yarışıyor.