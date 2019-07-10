Leylekler Vadisi'nde kartpostallık görüntüler

Geçtiğimiz yıllarda yapay yuvaların da yerleştirildiği vadide, 3 ay önce dünyaya gelen yavrularla birlikte yaz döneminde leylek nüfusu da artış gösterdi. Yaşanan bu durumla leylekler yuvalarına adeta sığamaz hale geldi.

Bu anlar ise oldukça ilginç ve güzel görüntüler oluşturuyor. Leylekler Vadisi`ni ziyaret edenlerin de bizzat tanıklık ettiği bu anlar her gün yaşanıyor.