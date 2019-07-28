Lavanta tarlasını turizm merkezine çevirdi

Denizli`nin Acıpayam ilçesindeki dağlık alanda 50 bin metrekareye kurulan lavanta tarlası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Turizmin önemli merkezlerinden Pamukkale`ye gelen yerli ve yabancı turistler, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle`de bin 450 rakımdaki Kümeevler mevkisinde 50 bin metrekarelik Gündoğar Lavanta Bahçesi`ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden özellikle hafta sonları Pamukkale`ye günübirlik gelen ziyaretçiler, travertenlerdeki şifalı sulara girdikten sonra lavanta tarlasını gezip fotoğraf çektirmenin keyfini çıkarıyor.

İş adamı 59 yaşındaki Hüseyin Gündoğar, eşi Sabiha Gündoğar`ın lavantaya ilgisi nedeniyle 3 yıl önce tekstil atölyesini kapatarak bu alanda işler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin metrekarelik alana lavanta tarlası kurduğunu anlatan Gündoğar, tarladan 40 ton hasat yapmayı beklediklerini ifade etti.

Gündoğar, lavanta bahçesine şimdiye kadar 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçinin geldiğini, buranın tur rotaları arasına girdiğini ifade etti.

Afyonkarahisar`dan gelen Nil Şanlı da Denizli`de lavanta tarlası olduğunu internetten öğrendiğini belirterek, "Hemen kalktım geldim. Burası harika bir yer" dedi.

Burada gelin ve damat fotoğrafları çeken İbrahim Güler ise özellikle yeni evlenen çiftlerin lavanta tarlasını tercih ettiğini söyledi.