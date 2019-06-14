"Lavanta Kokulu Köy" sezona hazır

"Lavanta`nın üssü" olan Isparta`nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde üreticiler sezonu iddialı bir şekilde bekliyor. Bir önceki yıla göre konseptlerini geliştiren üreticiler, yerli ve yabancı misafirlerin köyden mutlu ayrılmalarını sağlamak amacıyla özel çalışmalar yapıyor.

Köyde işletme sayısında artış olurken, hazır hale getirilen pansiyonlar ve yapılan çevre düzenlemeriyle gelen misafirler daha rahat ağırlanacak.

Ziyaretler başladı Yeni sezonda kaliteyi en üst seviyede tutmak ve "lavanta`nın başkenti" unvanını hakkını vermek isteyen üreticiler, çalışmalardan ziyaretçilerin memnun olacağı düşüncesinde.

Sezona kısa bir süre kalmasına rağmen, erken açan "Lavandula Angustifolia" cinsi lavantalar da ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Bu bahçelere gelen yerli ve yabancı turistler eşsiz güzellik içerisinde dolaşarak, fotoğraf çektiriyor. Üreticilerden bilgi alan ziyaretçiler, dondurmadan bala kadar birçok alanda lavantadan üretilen ürünü tatma imkanı yakalıyor.

"Sezona bomba gibi hazırız" Lavanta Kokulu Köy Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, Isparta lavantasının Türkiye`de ve dünyada marka haline geldiğini söyledi. "Lavanta Kokulu Köy"ün sürekli kendisini yenilediğini ve geliştirdiğini ifade eden Sağdaş, köyün yeni sezona iyi hazırlandığını belirtti. Lavanta bahçelerine ziyaretçilerin gelmeye başladığını aktaran Sağdaş, şu değerlendirmede bulundu: "Sezona hazırız. Erken açan `Lavandula Angustifolia` cinsi lavantalarımız ziyaretçi çekmeye başladı. Misafirlerimizi bekliyoruz. Lavanta Kuyucak için vazgeçilmez. Kuyucak eşittir lavanta. Son yıllarda çiftçilerimiz kırsal turizme alıştılar. Her yıl üzerine bir şey koyarak ilerliyoruz. Gittikçe daha iyisi oluyor. Lavanta`nın Türkiye`de başkenti Kuyucak köyüdür. 3 bin 500 dekarlık alanla lavantayı ve turizmini başlatan yer Isparta`dır. Sezona bomba gibi hazırız."