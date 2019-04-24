Lale tarlasına turist ilgisi

Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi`nde, 130 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye`nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "yerdeki gökkuşağı" olarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Drone ile tarlayı farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.

Yaklaşık 50 milyon lalenin üretildiği tarlada görsel şöleni görmek için Rusya, Ukrayna, Almanya ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce turist geliyor.

Firma yöneticisi Rüya Üstdeğerli, yaptığı açıklamada, 500 dönüm arazide 50 milyon lale soğanı üretimi yaptıklarını söyledi.

Eylül ve ekim aylarında lale soğanının toprakla buluşturulduğunu anlatan Üstdeğerli, nisan ayı sonlarında ise hasadın gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi." Üstdeğerli, tarlaya ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, şöyle konuştu: "Bu yıl soğuktan dolayı laleler biraz stresli. Güneşi görmesi gerekiyor. Soğuk ve sıcak havalar bu yıl biraz karıştı. O yüzden bazı laleler açmadı. Güneşi görememesinden dolayı bu durumla karşılaştık. Aslında bir kısmının açıp, diğerlerinin zamanla açacak olması daha fazla misafirimizin bu görsel şöleni görmesini sağladı. Ay sonunda `taç kırma` denilen yöntemle hasat edeceğiz. Mayıs ayında ise soğanları toplayacağız. Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi. Bundan da çok mutluyuz."

"Turizm firmaları buraya tur getiriyor." Ürün satışlarına başladıkları bilgisini veren Üstdeğerli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Satışlarımızın başlaması da ziyaretçi ilgisini artırdı. İhracatın yanı sıra buraya gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların sosyal medya paylaşımlarının da etkisiyle dünyada bilinen bir yer haline geldi. Ocak ayından itibaren buraya gelmek isteyenler arıyor. Turizm firmaları buraya tur getiriyor. Özellikle yabancı turistlerin olduğu turlar geliyor."

Üstdeğerli, lale tarlasında görsel şöleni görmek isteyenlerin 29 Nisan`a kadar gelmeleri gerektiğini, akabinde çiçek kırımının yapılacağını aktardı.

Yabancı turistlerin ilgisi büyük Kente Antalya`dan gelen Rus, Fransız, Alman, İtalyan ve Avusturyalı turistler, tarlada gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

"Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi." Kafilede yer alan Svetlana Odnovolenko gün boyu burada vakit geçirdiğini belirterek, "Rusya`dan her yıl Antalya`ya gezmeye geliyorum. Denizi çok seviyorum. Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi. Buranın nerede olduğunu herkes çok merak ediyordu. Devasa bir lale tarlası, muhteşem. Her renkten milyonlarca çiçeği bir arada görmekten çok mutluyum." diye konuştu.