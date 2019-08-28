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"La Tomatina" Festivali

İspanya'nın doğusundaki Valencia kentinin Bunol ilçesinde bu yıl 74.sü düzenlenen "La Tomatina" adlı festivale katılan 22 bin kişi, 145 ton domatesi birbirlerine fırlattı.

28.08.2019

İlçe merkezine getirilen 7 kamyondan dökülen domateslerin kullanıldığı festival için ayrılan sokakları dolduran binlerce kişi 1 saat boyunca domates fırlatarak eğlendi.
Fotoğraf: AA, Reuters
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