"Kuzu göbeği"nin kilogramı 250 avroya ihraç ediliyor

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Ege Bölgesi`nde şubat ortasında, Doğu Anadolu`da mayıs sonunda toplayıcılığı sona eren kuzu göbeği mantarı, yetiştiği bölgelerdeki vatandaşlar tarafından yaş ya da kurutularak satışa sunuluyor.

Kilogramı bin liraya kadar alıcı bulan ve halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen mantar, köylüden tüccara, oradan da ihracatçılara geliyor.

İhracatı da yaş ve kuru yapılan kuzu göbeği, özellikle Avrupa ülkelerinden talep görüyor.

Raf ömrünün kısa olmasından dolayı uçakla gönderilen "kara elmas"ın ihracat kilogramı ise 250 avroya kadar çıkıyor.

Ardıç Tarım Genel Müdürü Mürteza Yazıcı, yaptığı açıklamada, kuzu göbeği mantarının çam ve meşe olan bütün ormanlarda yetiştiğini söyledi.

Büyük miktarı ihraç ediliyor Türkiye`de yaklaşık 500 ton toplanan mantarın hemen hepsinin ihraç edildiğini vurgulayan Yazıcı, ürünün kendilerine gelene kadar bir bebek gibi bakıldığını ifade etti.

Yazıcı, taze kuzu göbeğini bir veya 3 kilogramlık paketlerle ihraç ettiklerini bildirerek, "Kurusunu da ambalajlarla, karton kolilerde veya müşterinin talebi üzerine kiloluk, 50 gramlık, 100 gramlık alüminyum folyo torbalarda ihraç ediyoruz." diye konuştu

Ürünün köylüden alındığı gibi değil, belli kademelerden geçtikten sonra satıldığını aktaran Yazıcı, uzunluğu, kalitesi, hastalık durumu, küflenmesi gibi birçok unsura göre ürünlerin tasnifinin yapıldığını belirtti.

"Biz buna kara elmas diyoruz." Ürünün daha çok Avrupa ülkelerinden talep gördüğünü, son yıllarda Uzak Doğu ülkelerinin de istekte bulunduğunu anlatan Yazıcı, şunları kaydetti: "Fiyatlar da 160 avrodan başlar 250 avroya kadar çıkar. Değerli bir ürün. Bu mantar türü dünyada trüften sonra ikinci sırayı alıyor. Biz buna kara elmas diyoruz. Bu elmastan köylü de aradaki tüccar da ihracatçı da kazanıyor. Bu mantar genellikle yurt dışında lüks restoranlarda yemeklerin yanında bir tane olarak servis ediliyor. Daha değersiz olan sap kısmının da çorbada veya soslarda kullanıldığı oluyor. Bir kısmı da ilaç sanayisinde kullanılıyor."