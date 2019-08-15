Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, kutsal topraklardaki son günlerinde de ibadete devam ediyor.
Hacılar, trafik yoğunluğundan dolayı Kabe-i Muazzama`ya yürüyerek ulaşmaya çalıştı.
Kutsal topraklara Medine`den giriş yapan bazı kafileler ise bu hafta Mekke`ye veda ederek, Cidde`den hava yoluyla memleketlerine dönecek.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kutsal topraklardan ayrılacak ilk kafilenin 17 Ağustos`ta Cidde`den İstanbul`a hareket edeceğini, son kafilenin ise 14 Eylül`de Medine`den İstanbul`a gideceğini açıklamıştı.