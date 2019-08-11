Kutsal topraklarda hac coşkusu

Hacı adayları, Arafat Vakfesi`nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife`ye geçti.
Burada da Vakfe Duası`nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.
Müslümanlar, gece yarısından itibaren Cemerat`taki şeytan taşlama alanına geçti.
Büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.
Daha sonra Kabe`ye giderek ziyaret tavafı ve sa`yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.
Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye`den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.
Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe`de kıldı.