Kutsal topraklarda hac coşkusu

Burada da Vakfe Duası`nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Daha sonra Kabe`ye giderek ziyaret tavafı ve sa`yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye`den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.