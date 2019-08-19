Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Kapadokya`daki peribacaları oluşumlarının benzerlerine Afyonkarahisar`daki Frig Vadisi ve Erzurum`un Narman ilçesinin yanı sıra Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi`nde de rastlanıyor.
Kuşça Peribacaları, yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluştu.
Peribacaları, eşsiz güzelliğinin yanı sıra erozyondan dolayı bir çölü andırıyor.
Cihanbeyli Belediyesi tarafından koruma altına alınan ve zamana meydan okuyan peribacaları, turizme açılacağı günü bekliyor.