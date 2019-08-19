Kuşça Peribacaları turizme kazandırılmayı bekliyor

Kapadokya`daki peribacaları oluşumlarının benzerlerine Afyonkarahisar`daki Frig Vadisi ve Erzurum`un Narman ilçesinin yanı sıra Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi`nde de rastlanıyor.

Kuşça Peribacaları, yaklaşık iki milyon yıl önce kuruyan göldeki çökellerin yağmur ve rüzgarla aşınması sonucu oluştu.