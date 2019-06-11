Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ankara Kalesi ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bursa Uludağ yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Bursa Uludağ eteğindeki Dobruca yolu da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Düzce`nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü mevkisindeki Topuk Yaylası yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Düzce`nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü mevkisindeki Topuk Yaylası yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kastamonu`nun Abana ilçesinde merkeze ulaşımı sağlayan köy yolu ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kastamonu`daki Isırganlık ve Esentepe geçit yolu da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Kastamonu`nun Abana ilçesinde merkeze ulaşımı sağlayan köy yolu ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İzmir`in Ödemiş ilçesi ile Manisa`nın Salihli ilçesini birbirine bağlayan yol ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.