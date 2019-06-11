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Parçalı Bulutlu

Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

11.06.2019

Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ankara Kalesi ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Ankara`daki Eymir Gölü ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Bursa Uludağ yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Bursa Uludağ eteğindeki Dobruca yolu da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Düzce`nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü mevkisindeki Topuk Yaylası yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Düzce`nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Bıçkıyanı Köyü mevkisindeki Topuk Yaylası yolu ve ormanları da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kastamonu`nun Abana ilçesinde merkeze ulaşımı sağlayan köy yolu ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kastamonu`daki Isırganlık ve Esentepe geçit yolu da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kastamonu`nun Abana ilçesinde merkeze ulaşımı sağlayan köy yolu ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
İzmir`in Ödemiş ilçesi ile Manisa`nın Salihli ilçesini birbirine bağlayan yol ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
İzmir`in Ödemiş ilçesi ile Manisa`nın Salihli ilçesini birbirine bağlayan yol ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Kayseri`deki Erciyes Kayak Merkezi yolu Hisarcık mevkiindeki virajlar da farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kayseri`deki Erciyes Kayak Merkezi yolu Hisarcık mevkiindeki virajlar da farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kayseri`deki Kocasinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı`nın kesiştiği yonca kavşak da farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Kırklareli`nin Demirköy ilçesindeki yol ve ormanlar da farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Van`daki Abalı Kayak Merkezi yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Van`daki Abalı Kayak Merkezi yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Van`daki Abalı Kayak Merkezi yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Van kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu ve çevresi de farklı mevsimlerdeki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
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