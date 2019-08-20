Kuruyan Kuyucuk Gölü'nde tahıl savurdular

Bakan Pakdemirli: Sabaha kadar önemli bir mesafe almayı düşünüyoruz

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye`nin önemli merkezlerinden olan Kars`ta, tarım ürünlerinin hasadı devam ediyor.

Hasat yapılan bazı köylerde kadınlar, buğday ve arpadaki yabancı maddeleri ayıklamak için rüzgarın bol olduğu alanları seçiyor.

Çuvallara doldurulan tahılları rüzgarın olduğu alanlara getiren kadınlar, eleklerle savurarak kabuk ve samanlardan ayırıyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyündeki kadınlar da rüzgarın bol olduğu ve tamamen kurumuş Kuyucuk Gölü`nde buğdaylarını savurarak elekten geçiriyor.

Türkiye`nin 13`üncü Ramsar Alanı olarak koruma altına alınan ancak şu sıralar tamamen kuruyan göl alanında, kadınların tahıl savurması ilginç görüntüler oluşturdu.