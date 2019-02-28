Kuruyan ağaçları sanat eserine dönüştürüyorlar

Çatak Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Ağaçtan Geleceğe Açılan Kapı Projesi" ile unutulmaya yüz tutan ahşap oyma sanatı gelecek nesillere aktarılıyor.

Kurslar sayesinde ahşap oymacılığını öğrenen gençler, Van`ın en çok ceviz ağacı varlığına sahip ilçelerinden biri olan Çatak`ta, kuruyan ağaçları işleyerek adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.

Çöpe atılmaktan ya da sobada yakılmaktan kurtarılan ceviz ağaçlarından yapılan tablo, tabak, çömlek gibi hediyelik eşyalar, internet ortamından ve satış mağazalarıyla ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Taş, yaptığı açıklamada, ilçedeki ceviz ağaçlarının fazlalığından kaynaklanan potansiyeli ekonomiye kazandırmak ve unutmaya yüz tutan el sanatını yaşatmak amacıyla bu projeyi hazırladıklarını söyledi.

Ekonomik ömrünü dolduran ağaçların proje kapsamında açılan atölyelerde işlenerek ekonomiye kazandırıldığını anlatan Taş, şu bilgileri verdi: "2015`te kurduğumuz atölyede ustamız gençleri eğitmeye başladı. Burada ekonomik ömrünü doldurmuş çöpe giden ağaçlarımızı ekonomiye kazandırma anlamında bir çabamız oldu. Plastik ve metal ev eşyalarının olmadığı dönemlerde insanlarımız ceviz ağaçlarından evde kullanılan malzemeler üretiyorlardı. Hayatımıza teknolojiyle birlikte bazı malzemeler girince bunlar da sekteye uğradı. Bu vesileyle geçmişi de canlandırmış oluyoruz. Burada öğrencilerimizi eğittikten sonra kalfalık ve ustalık eğitimlerini Van`da veriyoruz. Sertifikasını alanlar atölyemizde usta olarak çalışabileceği gibi kendine atölyede açabiliyor. Şu ana kadar 100`e yakın kursiyere bu anlamda eğitim verdik. Şu anda da yaklaşık 20 kursiyer atölyede çalışarak hem meslek öğreniyor hem de ekonomik gelir elde ediyor."

Taş, atölyede yapılan ürünleri internet üzerinden, ilçe ve kent merkezindeki mağazalarda satarak ekonomik kazanca dönüştürdüklerini dile getirdi.

Son zamanlarda sedef oymacılığına da başladıklarını ifade eden Taş, sedefle cevizin birleşmesiyle güzel ve dekoratif ürünlerin ortaya çıktığını aktardı.

Proje kapsamında açılan atölyelerde usta öğreticilik yapan ahşap oyma ustası Halil Akbulut da 8 yaşında dedesinden öğrendiği sanatı, gençlere aktarıyor. "Bu işi dedelerim yapıyordu, onlardan öğrendik, bugüne getirdik." diyen Akbulut, "Önceleri hobi olarak yapıyordum, daha sonra profesyonelleşmeye başladım. Eskiden teknoloji gelişmediği için bu iş bıçakla, el kornaları ile yapılıyordu. Teknoloji şu an çok gelişti eskiden elle yapılan tabaklar torna ile yapılıyor." ifadelerini kullandı.