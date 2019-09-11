Kurutmaya bırakılan domateslerden ay yıldız

Elazığ`da İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Beşik köyünde üreticilerin katılımıyla düzenlenen kuru domates tarla günü etkinliğinde yaptığı konuşmada, iklim koşulları dolayısıyla şehrin sebze kurutmak için çok uygun olduğunu söyledi.