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Kuru kayısı yatırım aracına dönüştürülüyor

Dünya "kuru kayısı başkenti" Malatya'da kurulacak lisanslı depoyla, kayısının bir yatırım aracına dönüştürülmesi hedefleniyor.

24.08.2019

Malatya Ticaret Borsası Kuru Kayısı Lisanslı Deposu`nun Mart 2020`de tamamlanması amaçlanıyor.
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85`inin yapıldığı kentte, geçen ihracat sezonunda 251 milyon 77 bin dolar gelir sağlandı.
Kuru kayısı lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle kayısı üreticilerinin en büyük problemlerinden olan taban fiyatın belirlenememesi konusunun da çözülmesi hedefleniyor.
Temmuz ayında Toprak Mahsulleri Ofisi`nin, lisanslı depodan alım yapmasının kuru kayısı taban fiyatının oluşmasında etki yapması ön görülüyor.
Lisanslı depoya ürünlerini teslim eden üreticiler, kendilerine verilecek olan ürün senetlerini istedikleri zaman satarak, ürünlerini paraya çevirebilecek.
Fotoğraf: AA
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