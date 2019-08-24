Kuru kayısı yatırım aracına dönüştürülüyor

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85`inin yapıldığı kentte, geçen ihracat sezonunda 251 milyon 77 bin dolar gelir sağlandı.

Kuru kayısı lisanslı deponun faaliyete geçmesiyle kayısı üreticilerinin en büyük problemlerinden olan taban fiyatın belirlenememesi konusunun da çözülmesi hedefleniyor.