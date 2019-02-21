Kurtuluşa giden yolda 800 kilometre kürek çekecekler

Çin kökenli bir spor olan dragon botta, Türkiye`deki yarışlarda birçok derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübünün sporcuları zorlu parkura hazırlanıyor.

Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımı, 1 Mayıs`ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından kano ile yola çıkacak.

Anakent Spor Kulübü Antrenörü Zafer Benli, 19 Mayıs`ın Samsun ve Türkiye için çok önemli bir gün olduğuna işaret etti.

Bu yıl, Atatürk`ün Kurtuluş Savaşı`nı başlatmak için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılının kutlanacağına vurgulayan Benli, şunları kaydetti:

"Dragon takımı olarak ilk kez zor bir etaptan, İstanbul`dan kano ile yola çıkarak, 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun`a gelmeyi planlıyoruz. Dragon ile Türkiye`de maksimum 200 metre yarışları yapılıyor. Dragon ile biz Türkiye`de yine ilk kez 13 kilometrelik yarış düzenledik. Ama dragon bot ile dünyada da bir yerden bir yere 800 kilometre kürek çekerek giden bir takım yok."