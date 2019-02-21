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Spor

Kurtuluşa giden yolda 800 kilometre kürek çekecekler

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için İstanbul'dan "Bandırma Vapuru"yla yola çıkması ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varışının 100'üncü yılında dragon takımı, Karadeniz'de 19 gün boyunca 800 kilometre kürek çekecek.

21.02.2019

Mustafa Kemal Atatürk`ün, Kurtuluş Savaşı`nı başlatmak için "Bandırma Vapuru"yla izlediği güzergah, kıyı şeridinden kürek çekerek geçilecek.
Karadeniz`de 19 gün boyunca kanoyla ilerleyecek dragoncular, 19 Mayıs 2019`da Samsun`a ulaşacak.
Çin kökenli bir spor olan dragon botta, Türkiye`deki yarışlarda birçok derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübünün sporcuları zorlu parkura hazırlanıyor.
Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımı, 1 Mayıs`ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından kano ile yola çıkacak.
Karadeniz sahil şeridini takip edecek sporcular, 19 günde Samsun`a ulaşıp, Atatürk`ün Samsun`a ilk adımı attığı Kurtuluş İskelesi`nde yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açarak etabı tamamlayacak.
Anakent Spor Kulübü Antrenörü Zafer Benli, 19 Mayıs`ın Samsun ve Türkiye için çok önemli bir gün olduğuna işaret etti.
Bu yıl, Atatürk`ün Kurtuluş Savaşı`nı başlatmak için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılının kutlanacağına vurgulayan Benli, şunları kaydetti:
"Dragon takımı olarak ilk kez zor bir etaptan, İstanbul`dan kano ile yola çıkarak, 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun`a gelmeyi planlıyoruz. Dragon ile Türkiye`de maksimum 200 metre yarışları yapılıyor. Dragon ile biz Türkiye`de yine ilk kez 13 kilometrelik yarış düzenledik. Ama dragon bot ile dünyada da bir yerden bir yere 800 kilometre kürek çekerek giden bir takım yok."
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