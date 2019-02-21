Kurtuluşa giden yolda 800 kilometre kürek çekecekler

Mustafa Kemal Atatürk`ün, Kurtuluş Savaşı`nı başlatmak için "Bandırma Vapuru"yla izlediği güzergah, kıyı şeridinden kürek çekerek geçilecek.
Karadeniz`de 19 gün boyunca kanoyla ilerleyecek dragoncular, 19 Mayıs 2019`da Samsun`a ulaşacak.
Çin kökenli bir spor olan dragon botta, Türkiye`deki yarışlarda birçok derece elde eden Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Anakent Spor Kulübünün sporcuları zorlu parkura hazırlanıyor.
Avukat, öğretmen, esnaf, inşaat ustası gibi farklı meslek dallarında çalışan 16 kürekçi ve 1 davulcunun oluşturduğu dragon bot takımı, 1 Mayıs`ta Yavuz Sultan Selim Köprüsü altından kano ile yola çıkacak.
Karadeniz sahil şeridini takip edecek sporcular, 19 günde Samsun`a ulaşıp, Atatürk`ün Samsun`a ilk adımı attığı Kurtuluş İskelesi`nde yanlarında getirdikleri Türk bayrağını açarak etabı tamamlayacak.
Anakent Spor Kulübü Antrenörü Zafer Benli, 19 Mayıs`ın Samsun ve Türkiye için çok önemli bir gün olduğuna işaret etti.
Bu yıl, Atatürk`ün Kurtuluş Savaşı`nı başlatmak için 19 Mayıs 1919`da Samsun`a çıkışının 100`üncü yılının kutlanacağına vurgulayan Benli, şunları kaydetti:
"Dragon takımı olarak ilk kez zor bir etaptan, İstanbul`dan kano ile yola çıkarak, 19 gün boyunca kürek çekerek Samsun`a gelmeyi planlıyoruz. Dragon ile Türkiye`de maksimum 200 metre yarışları yapılıyor. Dragon ile biz Türkiye`de yine ilk kez 13 kilometrelik yarış düzenledik. Ama dragon bot ile dünyada da bir yerden bir yere 800 kilometre kürek çekerek giden bir takım yok."