Kum heykeller "deniz efsaneleri" ile sezonu açtı

Lara Birlik Halk Plajı`ndaki festival alanında farklı ülkelerden 15 kum heykeltıraşın, yaklaşık 10 bin ton kum kullanarak yaptığı 45 alt temada 200`e yakın eserin sergilendiği festivalin bu yılki teması, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlendi.

Festivalin geceleri de görülebilmesi için özel ışıklandırma ve müzik sistemi kullanıldı.

Festival alanında, aralarında İskoç efsanesi Finfolk, Kore`den Geobukseon, Kuzey Avrupa`dan Kraken`in yanı sıra Leviathan, Aquaman, deniz kızı, sirenler Kaplumbağa Adası, Poseidon, Europa, Atlantis gibi efsanevi yer, kişi ve karakterler yer alıyor.

Kum heykeller arasında önceki yıllarda büyük ilgi gören dünyanın yedi harikasının işlendiği, Keops Piramiti, Taç Mahal, Halikarnas Mozalesi gibi heykeller de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Festival Direktörü Cem Karaca, yaptığı açıklamada, bu yıl 14`üncüsünü düzenledikleri festivalin temasını, "Deniz Efsaneleri" olarak belirlediklerini söyledi.

"200`e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk." Karaca, "15 kum heykeltıraşın, 10 bin ton kumla 3 hafta süren performansları sonucu ortaya koydukları 200`e yakın eseri ziyaretçilerin beğenisine sunduk. Özellikle gün batımının ardından aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, deniz efsanelerinin çarpıcı örneklerini görme imkanına sahip olacaklar." diye konuştu

Dünyanın ilk ve tek 12 ay ziyarete açık kum heykel sergisi olduğunun altını çizen Karaca, sergi alanın 09.00-23.00 saatlerinde gezilebileceğini belirtti. Karaca, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çocuk etkinlik alanında ziyaretçilerin çocuklarının kinetik kum kullanarak kum heykel yapma imkanına sahip olduklarını ifade etti.