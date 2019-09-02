Kültürlerin harmanlandığı semt: Balat

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Kültür, tarih, doku… İstanbul’da Haliç kıyısında Bizans deniz surları boyunca bir Yahudi mahallesi olarak kurulan Balat, bugün İstanbul’un gezilmesi gereken en önemli semtleri arasında yer alıyor.

Adı Rumca’da saray anlamına gelen “Palation”dan gelen Balat, 15. yüzyıldan itibaren İstanbul’a yerleşen farklı kültürlerin ortak noktası oldu.

Farklı farklı kültürleri sınırları içerisinde yaşatan semtte Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Stefi Stefan Bulgar Kilisesi, Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Gül Camii, Yanbol Sinagogu gibi birçok tarihi ibadethane yer alıyor.

Belediye otobüsünden Balat durağında indiğinizde sizi heybetli ve kırmızı duvarları ile karşılayan Özel Fener Rum Lisesi tarihi semtin sembolü konumunda.

Semtin ikinci gözde yapısı ise Stefi Stefan Bulgar Kilisesi, namı diğer Demir Kilise. 1898 yılında inşa edilen kilise tarih boyunca birçok yangın atlattı.

Tamamı demirden inşa edilen Stefi Stefan Bulgar Kilisesi bu özelliği ile dünya üzerinde ayakta kalan tek kilise unvanına sahip.

Balat’ı gezmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradığı yapılardan olan Demir Kilise’de ziyaretçiler, en çok yapının mistik havasından etkilendiklerini söylüyor.

2009 yılında restorasyona giren Demir Kilise 7 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov`un katılımı ile tekrar hizmete açılmıştı.

Balat’ta yer alan Gül Camii ise yine semtin simgeleri arasında yer alıyor. Tarihi 11. yüzyıla dayandığı tahmin edilen Gül Camii Bizans İmparatorluğu döneminde Aya Theodosia adıyla kilise olarak kullanılıyordu.

Bir rivayete göre Azize Yortu gününün kutlandığı 29 Mayıs 1453’te kilisenin güllerle donatıldığını gören Türkler, kilisenin camiye çevrilmesinin ardından yapıya Gül Camii adını verdiler.

Turistlerin Balat’ta görmeden geçmediği bir diğer yapı ise Fener Rum Patrikhanesi’nin içerisinde yer alan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi.

Bulunduğu noktada geçmişte Burç Kilisesi adıyla bir başka kilise olan Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi 1614 yılından bu yana ayakta durarak günümüzde yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor

Geçmişte olduğu gibi mahalle kültürünü günümüzde de bünyesinde yaşatan Balat’ta bugün hala çok sayıda yerel satıcı ve dükkan görebilmek mümkün.

Balat’ı ziyaret edenlerin yapmadan dönmeyecekleri başka bir aktivite ise Balat’ın sokaklarında kaybolmak.

Dini yapıların yanında çok sayıda tarihi binayı da barındıran Balat’ta hemen her sokakta tarihi bir apartman görebilmek mümkün.