Kudüs’te İsra-Miraç coşkusu

Renkli üniformalar giyen bando takımları, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Zehra Caddesi`nden başladıkları yürüyüşle, çevredekilerin sevgi gösterileri arasında Selahaddin ve Sultan Süleyman caddelerinden geçerek "Eski Şehir"in en önemli giriş kapılarından "Şam`a" geldi.
Taşıdıkları Tevhid ile izci takımlarını simgeleyen bayraklarla Şam Kapısı`na gelen her bando, Filistin Ulusal Marşı`nı çalarak Eski Şehre girdi.
Eski Şehrin sokaklarından geçen izci takımları Meclis (Nazır) Kapısı`ndan geçerek Mescid-i Aksa`nın avlusuna ulaştı.
Mescid-i Aksa`da renkli görüntüler oluşturan bando takımları, burada da gösterilerine devam etti.
Türkiye başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden Harem-i Şerif`e gelen ziyaretçiler, her yıl düzenlenen bu yürüyüşü cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.
İzci takımları, Mescid-i Aksa`nın avlusunda bir müddet dolaştıktan sonra Kubbetu`s Sahra`nın etrafında atılan turla son buldu.
İsra-Miraç olayının anlamını idrak etmek amacıyla dün akşamdan itibaren Mescid-i Aksa’da başlayan dini programlar gün itibariyle daha da yoğunlaştı.
Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Mescid-i Aksa’ya sabah saatlerinden itibaren gelen Filistinlilerin ilgisi yoğun oldu.
Harem-i Şerif’in Kıble ve Kubbetu’s Sahra başta olmak üzere külliyenin tamamında bulunan mescitlerde programların düzenlendiği belirtilen açıklamada 50 binden fazla Müslümanın İsra-Miraç’i ihya ettiği kaydedildi.