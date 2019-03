Küçük Sude ile "Bozoğlan"ın dostluğu

Bozoğlan ile zaman zaman kırsalda gezintiye çıkan Sude Ertekin, yaptığı açıklamada, at sevgisinin bir kez ata binmesiyle başladığını belirterek, "Babam at almıştı, beni bindirdi, o zaman çok heyecanlanmıştım. Ata bindiğim an neredeyse düşecek gibi olmuştum, işte o zaman at sevgim başladı. Ata bindiğimde kendimi çok mutlu, sanki göklerdeymişim gibi hissediyorum ve hiç korkmuyorum." dedi.