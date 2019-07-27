"Küçük mucize işçiler" tarıma da hizmet ediyor

Yaşam için hayati bir öneme sahip olan arılar, besin bakımından zengin pek çok meyve ve sebzenin üretilmesi için de oldukça önemli.

Arıların popülasyonu ise insan kaynaklı faktörlere bağlı olarak azalması, meyveler ve sebzeler gibi vitamin yönünden zengin ürünlerin üretim ve devamlılığında tehdit oluşturuyor.

Kocaeli Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Halim Aytekin Ergül, arıların gıda olarak tüketilen bitki türlerinin tozlaşmasında doğrudan etkili olduğunu belirtti.

Günümüzde böcek tozlaşmasına bağlı tarımın son 50 yıl içerisinde yüzde 300 arttı. Bu tozlaşmanın yüzde 80 kadarı arılar tarafından gerçekleştiriliyor.

Arı sağlığının korunması gerektiğine dikkat çeken Ergül, bal arısı yetiştiriciliğinin artırılabileceğini, her bir arının yaşam için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Ergül, tarımsal zararlıların engellenmesi için kullanılan pestisitler başta olmak üzere, arıların yaşamını doğrudan etkileyecek unsurların, doğrudan kısıtlanmasının popülasyon için faydalı olacağını söyledi.