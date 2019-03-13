Küçük börek ustası, aile geleneğini sürdürmek istiyor

Küçük yaşına rağmen kolları sıvayıp börek ustalığına soyunan Stevanovic, daha oyun hamurlarıyla oynamayı bırakmadan börek hamuru açmaya başladı.

Niş şehri yakınlarında bulunan 70 yıllık fırında 5 yaşından beri börek yapan Stevanovic, aynı zamanda ülkenin en genç börek ustası olarak da biliniyor.

Bu işe nasıl başladığını ve gelecek planlarını anlatan Stevanovic, dedesi Ljubisa`nın 1951 yılında bir değirmen açtığını, ancak annesi ile babasının bu değirmeni daha sonra fırına dönüştürdüğü ifade etti.

Şehre özgü "Niş böreği" yapılan bu fırında kendini bildiğinden beri bolca vakit geçirdiğini söyleyen Stevanovic, "Buraya gelir oyun amaçlı olarak börek açardım." dedi.

Zaman içinde annesi ile babasının nasıl börek yaptığını izlemeye başladığını kaydeden Stevanovic, "İlk başlarda sadece izliyordum. Sonra ben de denemeye karar verdim. İlk böreğimi yaptığımda sadece 5 yaşındaydım." ifadelerini kullandı.

Elinin hamuruyla okuluna gidiyor Börek yapmanın bazıları için zor olduğunu, ancak kendisinin çok fazla zorlanmadığını dile getiren Stevanovic, sabahları erkenden geldiği fırında yaptığı Niş böreğini adeta elinin hamuruyla gittiği okulda arkadaşlarıyla paylaştığını anlattı.

Stevanovic, okul arkadaşlarının kendisine sık sık böreğin tarifini sorduğunu belirterek, "Önce yufkayı açacağımız zemini yağlıyoruz. Sonra hamuru üzerine koyup yufkayı açmaya başlıyoruz. Sonrasında havaya da atıyoruz. Yufkaların arasına peynir veya et koyuyoruz. Ardından pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Börek yapmayı çok sevdiğini dile getiren Stevanovic, "Aile geleneği olan bu işi sürdürmek istiyorum." dedi.

Novak`ın annesi İrena da oğlunun fırında olduğu gibi okulda da çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirterek, "Novak`ın iki ağabeyi var. Onlar fırın işine hiçbir zaman ilgili olmadı. Novak`ın hem çalışıp hem okuyarak diğer çocuklara da örnek olması beni mutlu ediyor." şeklinde konuştu.