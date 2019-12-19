Kuala Lumpur'da günlük yaşam

Malayların dışında yoğun Çinli ve Hint nüfus barındıran Kuala Lumpur`da, Malay, İslam, Hint ve Çin kültürleri bir arada yaşanıyor.

Kuala Lumpur sokaklarındaki duvarlarda ülkenin birlik ve beraberliğine vurgu yapan grafitilerin işlendiği görülüyor.

Kentin caddelerinde bulunan çok sayıda farklı kültürden satıcıdan yerel lezzetleri tatma imkanı bulunuyor.

Kentte bulunan ve bir dönem dünyanın en yüksek ikiz gökdeleni olan Petronas İkiz Kuleleri Kuala Lumpur`da yaşayanlar ve turistler tarafından oldukça ilgi görüyor.

Kent merkezinde ulaşım aracı olarak yaygın biçimde motorsikletin tercih edildiği görülüyor.

Bir çok açıdan gelişmiş bir kent olan Kuala Lumpur`da sokakta yaşamak durumunda olan kimselere de rastlanıyor.