Krater gölü çevresindeki doğal güzellikler ziyaretçilerini büyülüyor

Kütahya`nın Simav ilçesinde orman içinde doğal güzelliklere sahip Gölcük Yaylası, sahip olduğu krater gölü ve çevresindeki çam ağaçlarıyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerden ilgi görüyor.
İlçe merkezine 14, Eynal Kaplıcaları`na 10 kilometre uzaklıkta yer alan, 1450 metre rakımdaki yayla, çam ormanı içindeki güzellikleriyle biliniyor.
Şehir stresinden uzakta yemyeşil orman içinde dinlenmek, piknik yapmak, balık tutmak, fotoğraf çekmek isteyenler ile doğa yürüyüşü yapmayı tercih edenler dolayısıyla özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.