Kraliçe arılar "ekmek kapısı" oldu

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Muğla`nın Milas ilçesinde devlet desteğiyle Muğla`ya özgü yılda 3 bin kraliçe arı yetiştiren çift, tüm Türkiye`de çam balı üreticilerinden talep görüyor.

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92`sinin karşılandığı Türkiye`de, bu üretimin yaklaşık yüzde 75`i 3 milyon kovanla Muğla`da gerçekleşiyor.

Milas ilçesine bağlı Dere Mahallesinde yaşayan Sönmez çifti, devlet desteğinden faydalanarak Muğla’ya özgü kraliçe arı üretimi gerçekleştiriyor.

Kraliçe arı yetiştiricisi Mehmet Sönmez, yaptığı açıklamada, Muğla Arı Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen ve Anadolu arısının Muğla eko tipi olarak adlandırılan ırktan ürettiği kraliçe arıların, Muğlalı arıcıların yanı sıra Türkiye genelinde çam balı üretimi yapan arıcılardan da yoğun talep gördüğünü söyledi.

"Yılda 3 bin kraliçe üretimi yapıyoruz." Kraliçe arı üretiminin ekmek kapıları olduğunu belirten Sönmez, "13 yıl önce `kraliçe arı` üretimine başladık ve şu an yılda 3 bin kraliçe üretimi yapıyoruz. Arı ırkları arasında en iyi çam balı verimi sağlayan Muğlalı kraliçelerin siparişlerine yetişmekte zorlanıyorum." dedi.

"Tanesi 40 liradan satışa sunuyoruz" Eşinin yardımları sayesinde bu işte başarı yakaladığını ifade eden Sönmez, şöyle konuştu: "15 yıl önce Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğünce açılan ana arı yetiştiriciliği kursuna katıldım. Kursun ardından devlet desteğinden de yararlanarak, 2006 yılında eşimle kraliçe arı yetiştiriciliğine başladık. Kendi kovanlarımızda uyguladığımız yöntemle, ilk önce arı larvalarını bal mumundan yapılan özel yuvalardaki gözlerin içine koyuyoruz. Sonra bunları kraliçesi olmayan çift katkı kovanlarda büyütüyoruz. Buradaki larvalardan erkek arı ve kraliçe arı yetiştiriyoruz. Ardından da küçük kutularda muhafaza ettiğimiz kraliçe arıları, çiftleştikten sonra tanesi 40 liradan satışa sunuyoruz.”

"Tarım ilaçlarının yanlış kullanımı zarar veriyor" Sönmez, tarım ilaçlarının bilinçsiz kullanımından kaynaklanan zehirlenmeler sonucu her yıl arı kolonilerinde büyük kayıplar yaşandığına dikkat çekti.

Arıların sadece bal ve polen üretmediğini vurgulayan Sönmez, "Arılar aynı zamanda doğadaki yaşamın devam etmesini sağlıyor. Doğadaki çiçekleri dölleyen arılar, insanlar için de hayatı öneme sahip. Arılarımızı korumamız için tarım ilaçlarını bilinçli ve kurallara uygun bir şekilde kullanmalıyız. İlaçlamaların arıların uçtuğu gündüz saatleri yerine geceleri yapılması arı ölümlerini azaltacaktır.” diye konuştu.

Kraliçe arı yetiştiriciliğinin her aşamasında eşine destek veren Fatma Sönmez ise ana arılara gözü gibi baktığını söyledi.

Eşinin daha çok bal üretimi ağırlık verdiğini kendisinin ise kraliçe arı üretimi üzerine yoğunlaştığını belirten Sönmez, "Ana arı yetiştirirken mum dökümünü, transfer işlemlerini ve arıların bakımını yapıyorum. Ana arılarımızın hayata gelişini görmek çok güzel ve bana büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

Sönmez, yapacakları yatırımlarla ana ara üretim kapasitelerini arttırmayı ve Muğlalı kraliçeleri daha fazla arıcıyla tanıştırmayı hedeflediklerini ifade etti.