Köyünün "Mandıra filozofu" koyunlarının çobanı oldu

Köyünde küçükbaş hayvancılık yapmaya başladığını belirten Bircan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Devletime nasıl katkı verebilirsem katkı yapacağım. Üniversiteyi bitirince `Ticaret olarak ne yapabilirim?` diye düşünmeye başlamıştım. Aslında bu ata mesleğimiz. Ailem önceden de hayvancılık yapıyordu, bazı sebeplerden dolayı bırakmamız gerekmişti. İmkanlar el verince ben bu işi yeniden yapmak istedim. Benim yaşıtım olan insanlar boş bir bölüm okumak yerine kendi işlerini kurmaya çalışsınlar. Ailem beni destekledi, yoksa bu işe cesaret edemezdim. KPSS var, işe girmek zor, bu nedenle insanlar artık tarıma, hayvancılığa yöneliyor. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok. Sabah, akşam hayvanların su ve yemlerini veriyoruz. Güzel havalarda otlatıyorum."