Köylüler sınıfta çocuklarıyla kitap okuyor

Yüz on öğrencisi bulunan okulda, veliler haftanın belirli günü işlerini bırakarak, çocuklarıyla birlikte kitap okumak için okula geliyor.

Üçyol Şehit Halil Gedik İlkokulu ve Ortaokulu Müdür Vekili Akif Meral`in sınıf öğretmeni iken başlattığı uygulama köylülerden ilgi gördü. Meral, veliler sınıfta çocuklarıyla kitap okuma etkinliğine ilgi gösterince, 3 ay önce uygulamayı 110 öğrencinin bulunduğu okul geneline yaydı.

Okulda veliler haftanın bir günü işlerini bırakarak, çocuklarıyla kitap okumak için okula gidiyor.

Akif Meral, Tokat Valiliği tarafından "Kitap Tokat Projesi" yürütüldüğünü belirtti. Proje kapsamında ocak ayında tüm okulda veliler ile çocukların kitap okumaya başladığını belirten Meral, "Haftanın belli günü anne ve babaların katılımı ile sınıflarımızda bir saat kitap okuyoruz. Velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projenin en büyük mimarları onlar. Bu etkinliğe başlamadan önce velilerimizde bir çekimserlik vardı, kitap okuma adına. Ben onlara dedim ki sadece okula kitap ile gelmiyorsunuz, çocuklarınızın hayallerini elinizde taşıyorsunuz." dedi.

Velilerden Semra Torun da "Hocamız güzel bir etkinlik yaptı. Biz de okumamızı düzeltiyoruz. Çocuklarımız ile kitap okuduğumuz için mutluyuz. Biz bu işi çok seviyoruz. Herkes çok memnun." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Süreyya Gedik ise öğretmenlerin evleri tek tek gezerek uygulama hakkında bilgi verdiğini söyledi. Gedik, "Öğretmenlerimiz evleri gezdiler. Herkesin düşüncesini aldılar. Her hafta gelerek kitap okuyoruz. Her akşam evde de yarım saat kitap okuyoruz." ifadesinde bulundu.