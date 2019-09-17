Köylü kadınlar, "doğa dostu" temizlik malzemesi üretiyor

TEGEL proje koordinatörü Zeynep İlhan tarafından önce köylü kadınlara herkesin evinde de hazırlayabileceği doğa dostu temizlik malzemelerinin tanıtımı ve hazırlama şekilleri anlatıldı, ardından üretimine geçildi.

İlhan, Küresel Çevre Fonu (GEF) Küçük Destek Programı (SGP) tarafından desteklenen "Doğa Dostu Kendin Yap Temizlik Ürünlerinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi"yle, yoğun kimyasallar içeren deterjanlar yerine doğaya zararı olmayan ve herkesin evinde hazırlayabileceği ürünlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığını söyledi.

Çamaşır yıkama tozu, leke çıkarıcı ve krem temizleyici kitlerini hazırlamaları için anlaşılan köy kadınlarının aile bütçelerine katkı sağlamasının da hedeflendiğini aktaran İlhan, şöyle devam etti: "Proje ortağımız Nusratlı Köyü Kültür, Turizm ve Dayanışma Derneği, destekçilerimiz ise Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Yaşama Dair Vakıf, Overteam Bilgi Teknolojileri ve Adhoc`tur. Etiketlerin, ambalajların tasarımını ve kullanıcı denemelerini gerçekleştirdik. Daha sonra da üretim devam edilerek Türkiye çapında satışa başlamayı hedefliyoruz. Projemizi Kazdağları`nın eteklerindeki Nusratlı köyünde gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra bölgede sivil toplum kuruluşları, oteller, belediyeler ve okullarda düzenlediğimiz atölyelerle doğa dostu temizliğin aslında ne kadar önemli, gerekli ve pratik olduğunu anlatıyoruz. İnsana, canlılara ve çevreye çok zarar veren petrokimyasal bazlı temizlik malzemeleri yerine doğa dostu temizlik malzemelerinin kullanımını yaygınlaştırılmasını sağlayarak projenin başlangıç noktası olan Edremit Körfezi`ne akıtılan kimyasal yükü azaltmak ve suyumuzu korumayı amaçlıyoruz."

TEGEL`in hazırladığı projede görev alan Ayten Deniz, hem sağlıklı olması hem de doğayı kirletmemesi bakımından önemli olan malzemelerle kadınların aile bütçesine katkı sağlamasının da amaçlandığını ifade etti.

Fatma Nur Çetin ise yaz tatilinde okul harçlığını çıkarmak için proje kapsamında çalıştığı bilgisini verdi.

Projeye katılan Nusratlı sakinlerinden Saliha Köse de çevreye zarar vermeyen temizlik ürünleri elde ettiklerini dile getirdi. Gülşen Karabulut da köy derneği bünyesinde erişte, zeytin, zeytinyağı gibi ürünleri yaparken bu projeye başladıklarını belirtti.

Derneğin yönetim kurulu üyelerinden Süheyla Doğan, 2005 yılında kurulan derneğin şu anda 100`ü aşkın üyesinin bulunduğunu aktardı.

"Böyle bir projede olmaktan çok mutluyuz" Doğan, şöyle konuştu: "Doğal ürünler satış merkezini kurup köyde doğal ürünler üretimini sağlamıştık. Temiz Gelecek Derneğinin böyle bir doğa dostu temizlik ürünler projesini duyduğumuzda biz de dernek olarak proje ortağı olduk. Köydeki üretici kadınlarımız bu üretim sürecinde hep birlikte yer aldı. Böyle bir projede olmaktan çok mutluyuz. Deterjanları doğa dostu hale getirerek, doğayı kirleten faktörlerden birinden kurtulacağız inşallah."