Köy okullarının gönüllü boyacıları

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2019`un "gönüllülük yılı" ilan edilmesiyle köy okullarına giden ve çocuklarla oyunlar oynayıp etkinlikler yapan gönüllü gençler, Gençlik Merkezi Müdürü Veysel Güngör`e bir köy okulu boyamak istediklerini söyledi.

Güngör`ün, birden çok okul boyamalarını teklif etmesi üzerine bir proje hazırlandı ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunuldu.

Bakanlığın da onayı ile hayata geçirilen "Okulum Rengarenk" projesi kapsamında ilçe milli eğitim müdürlükleri ve kaymakamlıklarla iletişime geçen gönüllüler, tespit ettikleri köy okullarına gidiyor, okulları boyuyor, resimler ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Gittikleri yerlerde öğrencilerle de buluşan ve boyama çalışmalarına öğretmenlerle yerel halkın da destek verdiği gönüllü gençler, hem çocukları mutlu ediyor, hem eğitim yuvalarını yeniliyor.

Gönüllü gençlerden Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü 1. sınıf öğrencisi Mehmet Kaplan, yaptığı açıklamada, ulaşılması güç köylere giderek bu okulların iç ve dış boyalarını yaptıklarını ve duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film kahramanları ve resimler çizdiklerini söyledi.

Kaplan, amaçlarının böyle çocuklara boyası tamamlanmış güzel bir okul armağan etmek olduğunu dile getirdi.

İlk gittikleri okulun Oğuzeli`nin Taşyazı köyünde olduğunu anlatan Kaplan, "Okulu boyadık, çizimlerimizi yaptık, içini, dışını temizledik ve çocukların o heyecanını gördüğümüzde ayrı bir mutlu olduk." dedi.

Yavuzeli`nin Keşreobası köyündeki okulda da aynı çalışmayı yapıp bitirdiklerini ve şu anda Yavuzeli`nin Gülpınar köyündeki ilkokulu boyadıklarını belirten Kaplan, şöyle konuştu: "Proje bize herhangi bir karşılık beklemeden insanlara yardımı, insanları mutlu etmeyi, birliktelik duygusunu öğretti. Gönüllü arkadaşlarımızla bir arada bulunarak, aynı paydada buluşarak, bir gönüllü hareketi olmak bize mutluluk veriyor. Sevgiyi, çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiğini, en önemlisi kendi başımıza da bir şeyler başarabileceğimizi öğreniyoruz."

Köy okulu öğrencilerinin okullarını hep aynı şekilde gördüğüne değinen Kaplan, "Onların dünyalarındaki resmi çizince, bir kelebek, bir arı çizdiğimizde, tepkileri çok farklı oluyor. Onların mutluluğunu görmek bize heyecan veriyor, bizi motive ediyor. Boya yaparken, özellikle resim kısmında çocukları da dahil ediyoruz. O zaman, `okulu ben boyadım, benim de emeğim geçti` diyor, sahipleniyorlar." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dış Ticaret bölümü 1. sınıf öğrencisi Ece Bıçakçı da gönüllü gençler olarak ilk zamanlarda köy okullarına gidip çocuklarla etkinlik yaptıklarını, oyunlar oynadıklarını anlatarak "Çocukların yüzünde bir gülümsemeye sebep oluyorduk. Sonradan fark ettim ki onlar da bizim yüzümüzde bir gülümseme sebebi oluyor. Bu nedenle boyama etkinliğini duyduğumda katılmak istedim. Burada bir ekip çalışması, ekip ruhu var. Sorumluluk sahibi oluyoruz." dedi.

Dört ay önce Gençlik Merkezinin bir tiyatro etkinliği ile katıldığı gönüllülük çalışmalarında daha sonra köy okulu etkinliğine gittiğini aktaran Bıçakcı, "Çocuklarla güzel bir gün geçirdik ve ben o gün hayat kargaşasının içerisinde olumsuz enerjimi attığımı ve enerji yüklendiğimi hissettim. Moral buldum." diye konuştu.

Üniversite sınavına hazırlanan Gülizar Sever (19) de sosyal medyada gördüğü Gençlik Merkezinin gönüllü çalışmalarına katıldığına işaret ederek şunları söyledi: "Boyama esnasında o kadar çok yoruluyoruz ki sonuçta biz de öğrenciyiz. Bizim de bir hayatımız var. Fakat o çocukların yüzündeki mutluluk ve sevinç her şeye değiyor ve bütün yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Ben gönüllülük hareketine katılmadan önce psikolojik anlamda çok yıpranmıştım. Kendimi toparlayamaz bir hale gelmiştim. Gönüllülüğe başladığımda hayata bakışım değişti, inançlarıma ve umutlarıma daha iyi, daha sımsıkı sarılmaya başladım."

Çocuklar da ağabey ve ablalarının okullarını boyadığını ve bunun kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

20 okul boyanacak Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, ilk başta 10 okulda uygulamayı planladıkları projedeki okul sayısını 20`ye çıkardıklarını söyledi. Tüm giderleri Bakanlık tarafından karşılanan projenin Gaziantep Gençlik Merkezinin rehberliğinde hayata geçirildiğini anlatan Özbay, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 30 gönüllüye ulaştığımız projede 100 gönüllüye ulaşmayı planlıyoruz. Ulaştığımız tüm köy okullarımıza birer tane de kütüphane yapıp, içlerini kitapla doldurup çocuklarımızın kullanımına açmak istiyoruz. Gönüllüler aracılığıyla köy okullarındaki öğrencilerin eğitim kalitesini yükseltmek, onlara mutluluk verebilmek, yüzlerini güldürebilmek istiyoruz. Sadece boya yapmıyoruz. O okulda öğrenim gören çocuklarımızı da okula davet ediyoruz, onlarla etkinlikler yapıyoruz. Bir nevi panayır alanına çeviriyoruz, farkındalık yaratmak istiyoruz. Ülkemizin geleceğine ışıklar tutmamız gerektiğini düşünerek çocuklarımızın tüm imkanlara ulaşması, iyi şartlarda eğitim görmesi açısından iki yıl içerisinde bu projeyi büyüterek Gaziantep`in tüm köy okullarına yaymayı planlıyoruz. Gençlerimize diyoruz ki internetin, oyunların başından kalkın, gelin, bizimle olun. Birlikte çocuklarımıza el uzatalım, geleceğimize el uzatalım, ülkemizi yaşanabilir hale getirelim, eğitim kalitesini yükseltelim. Gençler de bizi dinliyor ve bize katılıyor."