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Parçalı Bulutlu

Koruma tedbirleri dikkuyruk sayısını artırdı

Van Gölü Havzası'nda, Türkiye'deki yüzlerce kuş türünden 215'i gözlemleniyor. Havzada doğal yaşam alanlarının koruma altına alınmasıyla, nesli tükenme tehlikesi altında olan dikkuyrukların sayısı arttı.

05.07.2019

Van Gölü Havzası, yüzlerce kuş türünün göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden biri.
Havza, kuş türü ve popülasyonu bakımından bilim insanlarının yanı sıra doğaseverlerin de dikkatini çekiyor.
Ülkedeki yaklaşık 450 kuş türünden 215`inin görülebildiği havzada, yaban hayatının korunabilmesi için çalışmalar yürütülüyor.
Bu çalışmalar, havzanın kuş türleri açısından en zengin dönemlerinden birini yaşamasını sağladı.
Havzada, alınan koruma önlemleri sayesinde nesli tehlike altında olan endemik kuş türü dikkuyrukların (Oxyura leucocephala) sayısındaki artış kuş bilimcilerini sevindirdi.
Önceki yıllarda sadece birkaç çift dikkuyruğun tespit edilebildiği Erçek Gölü çevresinde, onlarca çift görüntülenebiliyor.
Fotoğraf: AA
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