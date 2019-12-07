Koruma altındaki kelaynaklara 25 yavru katıldı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan kelaynaklar, bu yıl 25 yavruyla kafeslerine döndü.
07.12.2019
Birecik`te 42 yıl önce 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonunda, bu kuş türünün sayısının artması için çeşitli çalışmalar sürdürülüyor.
Üreme dönemi olan şubat ayında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi olan haziranda tekrar kafeslere alınıyor.
Birecik`teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 261 kelaynaktan 253`ü uzman personel tarafından haziran ayında yakalanarak kafeslere alındı.
Kan örnekleri alınıp halkalama işlemleri yapılan kuşlardan bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığı belirlendi.
Doğaya bırakılan kuşlardan bazılarının göç ettiği ve bazılarının da doğada yuva kurduğu tahmin ediliyor.
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