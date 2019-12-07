Koruma altındaki kelaynaklara 25 yavru katıldı

Birecik`te 42 yıl önce 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonunda, bu kuş türünün sayısının artması için çeşitli çalışmalar sürdürülüyor.

Üreme dönemi olan şubat ayında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi olan haziranda tekrar kafeslere alınıyor.

Kan örnekleri alınıp halkalama işlemleri yapılan kuşlardan bu yıl yuvaya 25 yavrunun katıldığı belirlendi.

Doğaya bırakılan kuşlardan bazılarının göç ettiği ve bazılarının da doğada yuva kurduğu tahmin ediliyor.