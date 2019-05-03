Konyaaltı Plajı'nda 30 bin kişi kitap okudu

"Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz."

TÜİK`e göre ise Türkiye`de kitabın ihtiyaç listesinin 235. sırasında yer aldığına dikkati çeken Hoplar, şöyle konuştu: "Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenci, aileler ve tatilcilerde sahile giderken, havlu, mayo dışında, plaj çantalarına kitaplarını da koyma alışkanlığını geliştirmek istiyoruz. Antalya`ya gelen tatilciler yanlarında mutlaka bir kitap getirsinler. Proje ile çocuklar ve ailelerinin birlikte kitap okuma alışkanlığını kazanmalarını da istiyoruz. Antalya Türkiye`nin önemli bir turizm kenti. Gerçekleştirdiğimiz projemizi Konyaaltı Sahilinde yapmamızın amacı ise, çocuklar ve velilerimiz kitap okurken vatandaşlarımıza az da olsa bir duyarlılık kazandırabilmek, teşvik etmekti. İlçede 48 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. Adeta Birleşmiş Milletler gibiyiz. Burada yabancı öğrencilerimiz de etkinliğe geldi. Sahildeki turistlere de kitap dağıtarak onların da kitap okumalarını sağladık."