Konuralp pirincinde ekim zamanı

Merkeze bağlı Konuralp beldesinde çiftçiler, şafak vakti sulak alanlara giderek, tenekelerdeki tohumları toprakla buluşturdu. Böylece, tarladan sofraya yaklaşık 120 gün süren pirincin üreticiler açısından meşakkatli yolculuğu başlamış oldu.

Çok zahmetli işçiliği olan pirinç üreticiliği için önceden parsel parsel ayrılan araziler su ile dolduruluyor. Daha sonra bu alanlara çıplak ayaklarla giren üreticiler yaklaşık 4 gün önce ısladıkları çeltikleri su ve toprakla buluşturuyor.

Bölgede dededen toruna geçen çeltik üreticiliğinde 40 yılı geriden bıraktığını anlatan çiftçi İsmet Aktepe, yaptığı açıklamada, Konuralp`te çeltik ekiminin Osmanlı döneminden bu yana yapıldığını ve bölgeye ismini veren Konuralp Bey`in de bölgede bu işi yaygınlaştırdığını dile getirdi.

"Lezzetiyle çok aranılan bir pirinçtir" Aktepe, "Konuralp pirinci Osmanlı mutfağının birinci derecede olmazsa olmazlarından birisiydi. Lezzetiyle çok aranılan bir pirinçtir. Bu açıdan yıllardır ekimi oldukça önemsenmiştir." dedi.