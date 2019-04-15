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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde geçen yıl temmuz ayı sonunda başlayan Ebola salgınında son 2 günde 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 737'ye yükseldi.

15.04.2019

Kongo Demokratik Cumhuriyeti`nde (KDC) Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, bin 251 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden bin 185`inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.
Son 2 günde 39 kişinin yaşamını yitirdiği salgında Temmuz 2018`den bugüne kadar toplamda 737 kişi öldü, virüsü taşıyan 371 kişi ise iyileşti. Ebola merkezlerinde halen 77 kişinin tedavisi sürüyor.
Öte yandan verilere göre, Ebola virüsünden kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarında da 66 kişi hayatını kaybetti.
Bölgede 8 Ağustos 2018`de başlatılan kampanya kapsamında 99 bin 778 kişiye aşı yapıldı.
Yetkililer, halkın Ebola salgınının varlığını reddederek aşı ve tedavi olmamaları nedeniyle ölümlerin hızlandığını belirtiyor.
Ebola, ilk kez 1976`da Sudan`ın Nzara ve KDC`nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgına yol açmıştı. KDC`deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.
Ebola virüsü Aralık 2013`te Batı Afrika`da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone`da 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.
FOTOĞRAF: AP / Reuters
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