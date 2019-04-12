Konargöçerlik kültürünün bin yıllık temsilcileri: Sarıkeçililer

Konargöçerlik kültürünü sürdürmeye devam eden Sarıkeçili Yörükleri, kış aylarını ılıman iklime sahip Mersin`in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda geçiriyor.

Gelişen teknolojiye rağmen gelenek ve göreneklerinden vazgeçmeyen Yörüklerin zorlu yaşantısı, ailenin her ferdinin en üst seviyede gayret sarf etmesini gerektiriyor.

Çadırda yaşayan 5 kişilik Göbüt ailesi, güne sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, odun ateşinde pişirilen gözleme ve keçilerden elde edilen sütlerle üretilen peynirle kahvaltılarını yapıyor.

Aile kahvaltıdan sonra ilk iş olarak, geçimlerinin büyük bir kısmını sağlayan keçileri kontrol ediyor.

Öncelikle yenidoğan oğlakların beslenmesini sağlıyorlar.

Sonra da yetişkin keçileri otlatmaya çıkarıyorlar.

Ailenin üyesi Rukiye Göbüt, 23 Nisan`da dünyaya geldiği için "Bayram" adını koydukları 1 yaşındaki oğluyla ilgileniyor.

Güneşin batmasıyla geniş bir coğrafyaya yayılan küçükbaş hayvanları tekrar çitlerle çevrilen alanlarına sokmak için görev ailenin tamamına düşüyor.

Sürülerin birbirlerine karışmaması için de en önemli görevi çoban köpekleri üstleniyor.

Sahiplerince özenle yetiştirilen köpekler, hayvanların uzaklaşarak başka sürülerle karışmasını engelliyor.

Köpekler ve oğlaklar da çocukların oyunlarına adeta eşlik ediyor.

Komşuluk bağlarının eskimediği konargöçerlik kültüründe, ormanın farklı bölgelerinde kalan Yörükler akşam saatlerinde aynı çadırda bir araya geliyor.

Yine odun ateşinde pişen çay eşliğinde sohbet ediyor.

Havaların ısınmasıyla daha serin olan Konya ve Karaman`daki yaylaların yolunu tutacak olan Yörükler, göç hazırlıklarını da birlikte gerçekleştiriyor.

Yaşamları gibi göçleri de büyük emek isteyen Yörükler, 1 ay boyunca göç hazırlığı yapıyor.