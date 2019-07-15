Komiser yardımcısı adaylarına uygulamalı eğitim

Aydın`daki Didim Polis Moral Eğitim Merkezi`nde komiser yardımcısı adaylarına, Polis Akademisinden gelen alanında uzman personel tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi veriliyor.
Polis Akademisi Başkanlığında teorik eğitim alan adaylar, ilk olarak bulundukları illerde staj yapıyor.
Sonra, Didim Polis Moral Eğitim Merkezi`ne gelip uygulamalı eğitim alıyor.
Adaylara burada beden eğitimi, silah bilgisi, polis müdahale yöntemi teknikleri ve kitle psikolojisi, ilk yardım, yanaşık düzen ve yüzme gibi eğitimler gösteriliyor.
Komanda eğitimlerini aratmayan eğitimlerde, sürünme ve halatla tırmanma gibi bölümlerin bulunduğu zorlu pentatlon, biber gazlı müdahalede maskesiz nefes alabilme, hareketli ve hareketsiz silah atış talimleri dikkat çekiyor.
Yüksek fizik gücü gerektiren alanlarda kadın ve erkek adaylar dayanıklılıklarıyla öne çıkıyor.
Didim`de 20 günlük eğitimi tamamlayan 985 aday, tekrar Polis Akademisine dönüp gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerini de bitiriyor.
Ardından mesleğe hazır hale getiriliyor.