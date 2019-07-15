Komiser yardımcısı adaylarına uygulamalı eğitim

Polis Akademisi Başkanlığında teorik eğitim alan adaylar, ilk olarak bulundukları illerde staj yapıyor.

Adaylara burada beden eğitimi, silah bilgisi, polis müdahale yöntemi teknikleri ve kitle psikolojisi, ilk yardım, yanaşık düzen ve yüzme gibi eğitimler gösteriliyor.