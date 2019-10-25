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Kolombiya'daki UNHCR kampı

Kolombiya'nın kuzeyindeki La Guajira bölgesinde bulunan Maicao şehrine kurulan BM Mülteci Ajansı (UNHRC) kampı, çoğu Venezuelalı olan mültecilere, özel durumlarda uzatılabilen bir aylık barınma imkanı sağlıyor.

25.10.2019

La Guajira bölgesinden giriş yaparak Kolombiya`ya geldiği belirtilen 290.000 civarındaki Venezuelalı mülteciden kalacak yer ve gıda sıkıntısı bulunan yaklaşık 1500`ünün buradaki kampta ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.
Bölgede 38 dereceye ulaşan hava sıcaklığı kamptaki yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bir Venezuelalı, kampa giriş yapmak için bekledi.
Bir aylık süreyi tamamlayan Venezuelalılar kamptan ayrılmadan önce eşyalarını topladı.
Kampta kalan 78 yaşındaki Venezuelalı Maria Isidora Navarro, 36 yaşındaki down sendromlu oğlu Donaldo Montenegro ile poz verdi.
Venezuela`nın Maracaibo şehrinden gelen ve kampa yeni yerleşen 26 yaşındaki Karina Reyes ve 23 yaşındaki kocası Renny Morillo çocuklarıyla birlikte poz verdi.
Uzun süre tüberküloz tedavisi gören Andres kamptaki son günlerinde ailesiyle poz verdi.
Kamptakiler su ihtiyaçlarını burada bulunan çeşmeden karşılayabiliyor.
Bir aylık süreyi tamamlayan Venezuelalı bir kadına kamptan ayrılmadan önce yardım yapıldı.
Fotoğraf: AA
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