Kolombiya'daki UNHCR kampı

La Guajira bölgesinden giriş yaparak Kolombiya`ya geldiği belirtilen 290.000 civarındaki Venezuelalı mülteciden kalacak yer ve gıda sıkıntısı bulunan yaklaşık 1500`ünün buradaki kampta ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

Bir Venezuelalı, kampa giriş yapmak için bekledi.