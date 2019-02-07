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Kolombiya'daki mayın mağdurlarının el yapımı protez bacak sergisi
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan CIREC Vakfı'nda, ülkedeki iç savaş esnasında mayına basmaları sonucu uzuvlarını kaybetmiş insaların kullandığı el yapımı protez bacaklar sergileniyor.
07.02.2019
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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan CIREC Vakfı'nda, ülkedeki iç savaş esnasında mayına basmaları sonucu uzuvlarını kaybetmiş insaların kullandığı el yapımı protez bacaklar sergileniyor.
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