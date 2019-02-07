TRT Haber

7
Şubat 2019
Perşembe
Kültür Sanat

Kolombiya'daki mayın mağdurlarının el yapımı protez bacak sergisi

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan CIREC Vakfı'nda, ülkedeki iç savaş esnasında mayına basmaları sonucu uzuvlarını kaybetmiş insaların kullandığı el yapımı protez bacaklar sergileniyor.

07.02.2019

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Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan CIREC Vakfı'nda, ülkedeki iç savaş esnasında mayına basmaları sonucu uzuvlarını kaybetmiş insaların kullandığı el yapımı protez bacaklar sergileniyor.
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