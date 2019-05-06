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Kolombiya'daki çatışmaların kurbanı, 2020 Paralimpik Olimpiyatları'na hazırlanıyor

Kolombiya'nın Cundinamarca kentinde yaşayan 36 yaşındaki Juan Jose Florian (Mochoman), Kolombiya Ulusal Ordusu üyesiyken 2011 yılının Temmuz ayında ülkede yaşanan çatışmalarda meydana gelen bir patlamanın ardından iki elini, sağ bacağını ve sağ gözünü kaybederek 12 gün komada yaşam mücadelesi verdi.

06.05.2019

Hayata yeniden tutunan Juan Jose, Tokyo`da gerçekleştirilecek 2020 Paralimpik Olimpiyatları`na hazırlanmak üzere pedal çevirmeye başladı.
Jose, 12 Mayıs`ta Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından, Belçika`da yapılacak olan C1 kategorisindeki (Maksimum sakatlık, ağır hareket kabiliyetine sahip sporcular) elemelere katılacak.
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