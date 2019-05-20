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Kolombiya'da Zika Virüslü Nesil - Mikrosefali

Tanrı’nın mucizeleri - Zikanın Çocukları Derneğine üye anneler ve Zika Virüsüne sahip Mikrosefalili çocukları (kafa tasının ve beynin normal şekilde gelişmemesine ya da bebeklerin küçük kafalı olarak doğmasına sebep olan bir tür hastalık) ile Kolombiya'nın Hulia bölgesi başkenti Neiva kentinde bir araya geliyor.

20.05.2019

Zika virüsü, `Aedes Aegypti` adındaki bir sivrisinek türünün ısırmasıyla birlikte bulaşarak ilk vaka Ekim 2015 te Bolivar`da ortaya çıkan salgın, Temmuz 2016’ya kadar 280 günlük süreçte, ülkenin %72 sine karşılık gelen 800 beldeyi etkisi altına aldı.
Bu durumdaki çocuklar engelli olmakla birlikte beyin gelişimini tamamlayamadığıdan bu virüs spastik vücut engeliyle yaşama devam ediyorlar.
Kolombiya`da Zika salgınının ardından yaklaşık 4 yıl sonra, ülkede mikrosefali hastalığı olan bir nesil büyüyor.
Derneğe üye olan 21 anne, hamilelik sürecinde çocuklarının mikrosefali ile doğacaklarını bilerek ve bu sürecin hem kendileri hem de aileleri için de kolay olmayacağının farkında olarak bebeklerini dünyaya getirdi.
Aile bireyleri bu dernekte, çocuklarının gelişmesine yardımcı egzersizler yapıyor.
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