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Çok Bulutlu

Kolombiya'da Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki kongre ve fuar merkezi Corferias'ta, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 'AgroExpo 2019' açıldı.

12.07.2019

Tarım sektörünün 42 yılı aşkın süredir bir araya geldiği fuarda, en az 12 ülkeden 500`den fazla katılımcı yer aldı.
Fuarda, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar sergilendi.
Fuarda, Brahman sığırı da sergilendi.
Fotoğraf: AA
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