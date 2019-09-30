Kolombiya'da terk edilen yaşlıların yeni hayatı

TSK envanterine milli lazer silahı ARMOL da katıldı

Yaşlı popülasyonunun yüzde 74’ünün emekli haklarından yararlanamadığı ülkede her yıl 400’den fazla yaşlı insan aileleri tarafından terk ediliyor.

Yaşlı olmanın zafiyet ve terk edilme durumlarıyla tanımlanması yaşlıların yüzde 40’ında depresyona sebep olurken bunun yanında ülkede gitgide artan 60 yaş üstü popülasyonu ülkenin nüfus piramidini de tersine çevirmiş durumda.

Kolombiya nüfusunu yüzde 90`ı sağlık sistemine erişim ve kullanım alanına sahip olmasına rağmen, ülkedeki 65 yaş üstü kişilerin yalnızca yüzde 26`sı emekli maaşı veya devlet yardımı alıyor.

5 ay önce ailesi tarafından yalnız bırakılan 82 yaşındaki Pablo Agudelo da San Rafael yaşlı koruma evinde yaşmaya başladı.

Ayağında kırıklar bulunan ve yaklaşık 5 ay önce ailesi tarafından yalnız bırakılan bir hasta da San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde yaşamaya başladı.

Oğulları tarafından yıllar önce terk edilen Eduorda da San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde yaşamaya başladı.

Bir yürüteç yardımıyla hayatına devam eden 79 yaşındaki Jose Vicente de San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde yaşamaya başladı.

Fotoğrafta, San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde yaşayan Pedro görevliler tarafından traş edilirken görülüyor.

Demans hastalığı mücadele eden Alberto`nun tedavisine de San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam ediliyor.

68 yaşındaki Maria da hayatına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam ediyor.

Ailesi tarafında yaklaşık 1 sene önce terk edilen, psikiyatrik bir hastalıkla mücadele eden 61 yaşındaki Moises Paez de San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde hayatına devam ediyor.

Ailesi tarafından 2 sene önce terk edilen Jose Vicente de hayatına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam ediyor.

Ailesi tarafından yıllar önce terk edilen ve hayatına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam eden Rose Alvina Alfonso yıllardır ailesine ulaşmaya çalıştığını belirtiyor.

Çocukları tarafından 3 yıl önce terk edilen, şizofreni hastası 57 yaşındaki Sofia da hayatına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam ediyor.

Jairo ve Marta isimli evli bir çift de hayatlarına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam ediyor.

Fotoğrafta hayatlarına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam eden yaşlılar görülüyor.

Hayatlarına San Rafael Yaşlı Koruma Evi`nde devam eden yaşlılar domino oynayarak vakit geçiriyor.