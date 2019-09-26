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Çok Bulutlu

Kolombiya'da öğrenciler ve polis arasında arbede

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan, Bogota Bölge Üniversitesi öğrencileri okul yöneticilerinin yolsuzluk yaptığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenledi.

26.09.2019

Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı.
Protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.
Fotoğraf: AA, Reuters
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