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Kolombiya'da kendi hikayelerini işleyen mahkumlar

Bogota’da ceza almayı bekleyen mahkumlar, elleriyle bez üstüne “Rüya: Aslan Günlüğü” isimli kitabı işliyor.

19.09.2019

Kitapta bir hayvanın hapishane ortamının betimlendiği ormana gelip başka hayvanlarla birlikte yaşadıkları anlatılıyor.
Hikayeyi işlemek için şimdiye kadar 6,936 saat harcayan mahkumlar saatte 1700`den fazla dikiş atıyor, iğneden dolayı parmakları yaralanıyor.
Hatalı işleme olduğu anda ise en başa dönülüyor.
Bu süreç buradaki mahkumlara sabırı, tekrar başlama ve devam etme gücünü, hatalardan ders almayı, disiplini ve hayatlarında yeni sayfalar açabilmeyi başararak iyi hatırlanmayı göstermeyi amaçlıyor.
Fotoğraf: AA
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