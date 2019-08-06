Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya`da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor.
Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere, çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir boz ayı da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kırmızı Macaw papağanı da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kırmızı Macaw papağanı da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kahverengi örümcek maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir flamingo da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir flamingo da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir flamingo da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında Kahverengi örümcek maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir tukan kuşu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir rakun da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kara örümcek maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kral akbaba da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kaplan kedisi de yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında kral akbaba da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir ayı da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir siyah jaguar da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Kapuçin maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Jaguar (Panthera onca) da yer
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Amerika puhusu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir beyaz kaplan da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir mavi tavus kuşu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir gözlüklü kayman da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Kapuçin maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir aslan da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Kapuçin maymunu da yer alıyor.
Kurtarılan hayvanlar arasında bir Kapuçin maymunu da yer alıyor.
Fotoğraf: AA