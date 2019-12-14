Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

Geleneksel Türk Okçuluğunun UNESCO "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" girdiği toplantının gerçekleştirildiği kongre merkezi Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcularınca düzenlenen gösteriye ev sahipliği yaptı.
14.12.2019
Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kolombiya’nın başkenti Bogota`da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenledi.
Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kübra Balaban ve Mehmet Keskin, toplantının gerçekleştirildiği Agora Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte bu alandaki hünerlerini sergiledi.
Birçok ülkeden toplantıya katılan temsilcilerin yanı sıra kongre merkezinde bulunan Kolombiyalılarca merakla seyredilen gösteride katılımcılara zihgir armağan edildi.
Geleneksel Türk yayı ve okuna ilişkin bilgi alan ziyaretçiler yay ve oku yakından incelemeyi, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.