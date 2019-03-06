Kolombiya Leticia'daki Amazon Havzası

Unutulmuş bölge olarak adlandırılan Amazon Havzası, Kolombiya`nın iç karışıklıklarına maruz kalmamış.
Bu bölge, yaşanan çatışmalardan uzak kaldığı için, doğallığını korumuş.
Nüfusun en az %30`unun elektrik ve içme suyu ihtiyacı olduğu belirtilen bölgede, doğal yaşam kültürleri ve endemik bitki türleri bulunuyor.
9 ülkenin sınırı boyunca uzanan Amazon Nehri çevresindeki evler ve az bilinen yerel kabileler, bölgenin en ilgi çekici unsurları.
Bölgede doğal yaşam topluluklarının da içerisinde yer alacağı farklı projeler geliştirilerek eko-turizm çalışmaları yapılıyor.