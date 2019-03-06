TRT Haber

6
Mart 2019
Çarşamba
Çok Bulutlu
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara  11ºC
Çok Bulutlu
Dünya

Kolombiya Leticia'daki Amazon Havzası

Kolombiya'nın güneyinde bulunan Leticia kentindeki Amazon Havzası, doğal, kültürel ve sosyal enginliği ile dünyanın farklı bölgelerinden gelen binlerce turisti ağırlıyor.

06.03.2019

Unutulmuş bölge olarak adlandırılan Amazon Havzası, Kolombiya`nın iç karışıklıklarına maruz kalmamış.
Bu bölge, yaşanan çatışmalardan uzak kaldığı için, doğallığını korumuş.
Nüfusun en az %30`unun elektrik ve içme suyu ihtiyacı olduğu belirtilen bölgede, doğal yaşam kültürleri ve endemik bitki türleri bulunuyor.
9 ülkenin sınırı boyunca uzanan Amazon Nehri çevresindeki evler ve az bilinen yerel kabileler, bölgenin en ilgi çekici unsurları.
Bölgede doğal yaşam topluluklarının da içerisinde yer alacağı farklı projeler geliştirilerek eko-turizm çalışmaları yapılıyor.
TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER