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28
Aralık 2018
Cuma
Yaşam

Kocaeli'nin doğal yaşam parkı "Ormanya"

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

27.12.2018

Uzuntarla Tabiat Parkı Ormanya, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda ve koordinasyonunda hazırlandı.
Ormanya, doğal çevresiyle birlikte 4 bin dönümlük alana yayılıyor.
Ziyaretçiler için tüm detayların düşünüldüğü Ormanya, içerisinde yaşayan hayvanların habitatlarını korumayı hedefliyor.
Aynı zamanda, doğal güzellikleriyle birlikte birbirinden farklı etkinlik ve deneyimler yaşanabilecek, çok yönlü bir hizmet sunuyor.
4 bin dönüme yayılan bu dev proje içerisinde toplam 66 farklı türde 792 hayvan yaşıyor.
Bu dev proje, Karavan ve Çadır Kamp Alanı, Vahşi Yaşam Alanı, Çocuk Hayvanat Bahçesi, Yürüyüş ve Bisiklet Parkuru, Mesire Alanı, Doğa Müzesi, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi gibi bölümlerden oluşuyor.
Ormanya`da atlı binicilik eğitimi veriliyor.
Ayrıca, sportif olta balıkçılığı etkinliğinin de yapılması planlanıyor.
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